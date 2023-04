Mit Blick auf den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2023 zeigen sich die Unternehmen der heimischen Betonfertigteilbranche vorsichtig optimistisch. So erwartet mehr als die Hälfte (58 Prozent) ein „eher“ oder „sehr“ zufriedenstellendes erstes Halbjahr 2023, rund 55 Prozent rechnen mit steigenden oder gleichbleibenden Umsätzen. Ein Drittel (33 Prozent) geht von sinkenden Umsätzen aus. „Diese positiven Umsatzerwartungen sind vor allem auf neue Aufträge, aber auch auf die hohe Inflation zurückzuführen“, erklärt Anton Glasmaier, Geschäftsführer des VÖB.



Fast drei Viertel (71 Prozent) der VÖB-Unternehmen planen außerdem, den derzeitigen Personalstand zu halten oder sogar zu erhöhen. Gleichzeitig leidet die Branche nach wie vor unter Fachkräftemangel: 50 Prozent der Unternehmen klagen über zu wenige Bewerber und zu viele offene Stellen. „Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen investiert deshalb inzwischen in konkrete Maßnahmen im Bereich Employer Branding. Seien es flexible Arbeitszeitmodelle, Weiterbildungsangebote oder diverse Benefits - unsere Branche bleibt ein attraktiver Arbeitgeber mit einer Vielzahl an interessanten Jobs“, ist Glasmaier überzeugt.