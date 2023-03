"In den Jahren 2023 und 2024 ist mit einer Stagnation der europäischen Bauwirtschaft zu rechnen", sagt Wifo-Experte Michael Klien. Dass die Abflachung im vergangenen Jahr in Österreich überdurchschnittlich stark ausfiel, "ist vor allem auf den Wohnbau zurückzuführen. In den Jahren 2023 bis 2025 dürfte die österreichische Bauwirtschaft ähnlich wie die europäische kaum wachsen", so Klien.



Auch für die kommenden Jahre ist eine sehr gedämpfte Entwicklung zu erwarten. Der österreichische Wohnungsneubau dürfte im Prognosezeitraum deutlich schrumpfen, 2022 ist er bereits rückläufig. Die Bauarbeitslosigkeit ist zuletzt bereits leicht angestiegen. Aus heutiger Sicht kompensieren in Österreich laut Wifo nur die Sanierung und der Tiefbau die Schwäche im Wohnbau.



Der Krieg in der Ukraine und der damit verbundene Konjunktureinbruch in Europa belasten die Bauwirtschaft in Europa ebenso wie die stark gestiegene Inflation. Euroconstruct mit dem Wifo rechnet daher für die 19 im Netzwerk vertretenen Länder mit stagnierenden Bauvolumina in den Jahren 2023 und 2024. Das verschärfte Zinsumfeld und das mangelnde Konsumentenvertrauen belasten vor allem den Wohnbau, der sich am ungünstigsten entwickeln dürfte. Impulse könnten vor allem vom Tiefbau ausgehen.