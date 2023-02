Eine Asphaltmischanlage verbraucht nicht nur während der Produktion Energie, auch im Ruhezustand wird Energie benötigt. So müssen zum Beispiel angefüllte Bitumentanks ganzjährig mit Strom geheizt werden. Demnach hat jede zusätzliche Mischanlage, unabhängig von der Produktionsmenge, einen negativen Einfluss auf die CO2-Emissionen. Hinzu kommt, dass in weiten Teilen Österreichs bereits ein sehr dichtes Netz an Asphaltmischanlagen vorhanden ist und erfahrungsgemäß nicht alle Produktionsstätten voll ausgelastet sind.

Ein wirksamer Weg, um die anfallenden CO2-Emissionen pro Tonne Asphalt zu reduzieren, ist die Steigerung der Auslastung der Mischanlage. Durch eine höhere Produktionsmenge bleibt der Stromverbrauch nahezu unverändert, es reduziert sich jedoch das Treibhauspotential pro Tonne Asphalt. Anzudenken sind in diesem Zusammenhang auch Zusammenlegungen von Produktionsstätten. Außerdem sollte darauf geachtet werden, dass in Regionen, in welchen bereits mehrere Asphaltmischanlagen angesiedelt sind, keine zusätzlichen Mischanlagen errichtet werden.