Auch für so genannte Baubedarfsartikel aus Kunststoff musste deutlich mehr bezahlt werden: Sanitärausstattungen wie Badewannen oder Waschbecken verteuerten sich um 10,8 Prozent, Fenster- oder Türverkleidungen um 8,6 Prozent.



Baustoffe aus Metall, die wie mineralische Baustoffe vergleichsweise energieintensiv hergestellt werden, verbilligten sich dagegen in den ersten sechs Monaten des Jahres um 4,6 Prozent. "Allerdings entwickelten sich die Preise hier uneinheitlich", stellten die Statistiker fest. So kostete Betonstahl in Stäben 28,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, während für Stahlrohre 6,3 Prozent mehr bezahlt werden musste.



Bitumen auf Erdölbasis, das unter anderem im Straßenbau und zur Abdichtung von Dächern, Gebäuden und Fundamenten verwendet wird, verbilligte sich um 13,0 Prozent. Preisrückgänge gab es auch bei Baustoffen aus Holz: Konstruktionsvollholz (-28,0 Prozent) und Dachlatten (-25,3 Prozent) waren billiger zu haben. Schnittholz kostete 18,6 Prozent weniger.