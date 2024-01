Wohnbau : Baubranche bündelt Kräfte gegen Wohnungsnot

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Die neue Initiative "Mehr Zuhause` in Österreich" stellt einen Forderungskatalog auf, wie die Situation am Bau entschärft werden soll. Die 18 beteiligten Unternehmen und Institutionen, unter ihnen auch die Bundesinnung Bau, verlangt unter anderem eine zweckgebundene Wohnbauförderung von 3 Milliarden Euro. Die erhöhten Bauausgaben und mit ihr die Wertschöpfung würden im Land bleiben, den produziert wird in Österreich.