Vor seiner Tätigkeit bei Wienerberger Österreich sammelte Paschinger Erfahrungen in unterschiedlichen Branchen. So war er unter anderem beim Innentürenhersteller Kunex im technischen Vertriebsinnendienst tätig, bei Creativ Zaun Design als Vertriebsmitarbeiter im Außendienst und vorübergehender Schauraumleiter im Einsatz und Außendienstmitarbeiter beim Kunstoffenster-Hersteller Entholzer. Den Startschuss in die Berufstätigkeit bildete seine Lehre als Tischler, nach der Paschinger zehn Jahre lang als ebensolcher im Einsatz war.