Langzeit-Konzernchef Heimo Scheuch sieht die Situation allerdings nicht so dramatisch und verweist auf die Maßnahmen im Konzern: "In einem erwartungsgemäß sehr schwierigen Umfeld konnte sich die Wienerberger Gruppe im ersten Halbjahr sowie im zweiten

Quartal 2023 erfolgreich behaupten. Mit unserem entschlossenen Fokus auf Innovation und Kostenmanagement haben wir in Europa

angesichts signifikant rückläufiger Tendenzen im Neubau sowie der Abschwächung in der Renovierung und Infrastruktur eine starke

Performance gezeigt."

Deutliche Rückgänge im Neubau von über 40 % seien in Osteuropa, insbesondere in Polen und Ungarn, zu verzeichnen gewesen. Ähnlich war die Situation in Deutschland.

"Besonders positiv hervorzuheben ist jedoch die Performance unseres Rohrgeschäfts. Dank einer sehr erfreulichen Entwicklung auf Basis von Portfoliooptimierungen und Profitabilitätssteigerungen in den vergangenen Jahren profitieren wir nun in diesem herausfordernden Umfeld von unserer starken Position".