Als Zeuge sagte der ehemalige Strabag-CEO Thomas Birtel aus und zeichnete ein düsteres Bild, wie sich der russische Überfall auf die Ukraine auch auf die Strabag ausgewirkt hätte. "Länder, in denen wir namhafte Aktivitäten haben, wie etwa das Vereinigte Königreich und Kanada, haben sehr schnell Sanktionen ausgesprochen." Vor allem in Großbritannien habe es Forderungen gegeben, die Strabag von einem Großprojekt auszuschließen. Ungemach hätte auch in Polen, Rumänien und Tschechien gedroht, allesamt wichtige Märkte für die Strabag.

Vor allem die Situation in Polen sei "außerordentlich emotional" gewesen: "Polen ist das drittwichtigste Land für den Strabag-Konzern, mit einem Auftragsbestand von 1,5 Mrd. Euro und seinerzeit 6.500 Mitarbeitern", erklärte Birtel. Die Kritik richtete sich darauf, dass "nicht ausgeschlossen sei, dass russischer Einfluss auf die Strabag ausgeübt werden kann. Das wurde insbesondere an Thomas Bull festgemacht". Von der polnischen Regierung sei die Enthebung als positiv berücksichtigt worden, und sie sei auch zur Begründung herangezogen worden, dass die polnischen Sanktionen Deripaska, aber nicht die Strabag betroffen hätten.



In Polen habe die Strabag die Phase der Unsicherheit "hautnah mitbekommen". Man habe starke Mitbewerber, sie und auch die öffentliche Hand hätten Strabag-Mitarbeiter "unmittelbar angesprochen und versucht, sie abzuwerben", etwa mit dem Argument, ob sie nicht lieber für eine andere Stelle arbeiten wollten als "für dieses russische Unternehmen", so Birtel. Schon im März hatte die Strabag zwei Entscheidungen getroffen: Das Russland-Geschäft aufzugeben und den Aktionär Rasperia keine Dividende zu zahlen: "Das erschien uns wichtig, weil die sich die Frage stellte, ob dieses Geld nicht zur Unterstützung des Krieges weiterfließt."