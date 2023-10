Robert Schmid, Obmann des Fachverbands der Stein- und keramischen Industrie und Chef der Wopfinger-Gruppe (BauMit etc.), ist alarmiert: „Wackelt die Bauwirtschaft, bebt der gesamte Standort. Die Ergebnisse unserer diesjährigen Wohnbauförderungsstatistik sind in mehrfacher Hinsicht besorgniserregend und alarmierend“, sagte er bei der Präsentation der Wohnbauförderungsstatistik 2022, die alljährlich mit dem

Institut für Immobilien, Bauen und Wohnen (IIBW) erstellt wird.



Lagen die Spitzenwerte der bewilligten Wohneinheiten vor wenigen Jahren (2019) noch bei über 85.000, so waren es 2022 nur noch 63.000.



Die Förderausgaben lagen 2022 mit EUR 1,9 Mrd. auf dem niedrigsten Stand seit 30 Jahren.

Insgesamt wurden im gesamten Jahr österreichweit 18.500 Wohneinheiten gefördert. Die Förderungsquote - das Verhältnis von Baubewilligungen zu geförderten Bauten - liegt bei Eigenheimen bei 20%.