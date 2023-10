"Wir sehen die Auswirkungen des massiven Einbruchs im Wohnbau ganz deutlich - ein Minus von real 9,1 Prozent im ersten Halbjahr spricht eine deutliche Sprache", fasst es Scheichelbauer-Schuster zusammen.

Dass die Auftragsbestände in den investitionsgüternahen Branchen, vor allem im Baunebengewerbe, so stark zurückgegangen sind, sei "ein echtes Alarmsignal". Hier verzeichneten mehr Betriebe Umsatzrückgänge als Zuwächse. "Insgesamt stehen wir wie in Deutschland vor einer Rezession."



Die Obfrau der Bundessparte Gewerbe und Handwerk appellierte eindringlich an die Regierung, möglichst rasch "einen kräftigen wirtschaftspolitischen Impuls" zu setzen. "Das brauchen wir jetzt, einen Booster für die Bauwirtschaft", so Scheichelbauer-Schuster und schlug unter anderem die "Neuauflage eines erweiterten, eines großen Handwerkerbonus" vor. Konkret meinte sie damit eine Dotierung von "mindestens 100 Millionen Euro für zwei Jahre". Bei einem Fördersatz von 25 Prozent könnten damit 5.000 Euro pro Person und Jahr zur Verfügung stehen. Das wäre "budgetverträglich". "Der letzte Handwerkerbonus war für den Finanzminister aufkommensneutral", hat also unterm Strich kein Steuergeld gekostet.

