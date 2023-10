Am Tag der offenen Lehrwerkstätte" präsentierten die Ausbildner:innen und Lehrlinge allen Interessierten ein abwechslungsreiches und spannendes Programm: Bei Stationen wie Metall- und Elektrotechnik, Industrie 4.0, Industriekauffrau/-mann sowie Führungen durch die Bereiche Schmiede- und Schweißtechnik konnten die möglichen zukünftigen Lehrlinge mit den Lehrlingen ins Gespräch kommen, selbst Werkzeuge ausprobieren und herausfinden, welcher Lehrberuf am besten zu ihnen passt.



„Wir suchen für den Standort Wopfing in erster Linie Lehrlinge für die Bereiche Metalltechniker:in, Elektrotechniker:in, Prozesstechniker:in, Mechatroniker:in und Industriekaufleute. Dabei ist es uns wichtig, den Auszubildenden auch den sprichwörtlichen ‚Blick über den Tellerrand‘ zu ermöglichen - sich aktiv neues Wissen und Können anzueignen und auch neue Arbeitsweisen kennenzulernen. Das Spektrum reicht von klassischen Schmiedearbeiten bis hin zu 3D-Drucktechniken“, erklärt Karl Postl, Ausbildungsleiter der Lehrwerkstätte.



Die Lehrlingsausbildung hat bei Baumit einen hohen Stellenwert und wurde in den letzten Jahren mehrfach ausgezeichnet. Nach Abschluss der Ausbildung stehen die Chancen gut, eine erfolgreiche Karriere im Unternehmen zu starten.

„Österreichweit bilden wir in unserer Lehrwerkstätte seit Jahren zwischen 30 und 35 Lehrlinge in verschiedenen Lehrberufen aus. Besonders freut uns, dass sich auch immer mehr Mädchen für eine Lehre bei Baumit entscheiden. Mehr als ein Drittel aller Ausgebildeten sind noch heute bei Baumit beschäftigt, viele davon in verantwortungsvollen Positionen", so Manfred Tisch.