Leider sei es vielfach so, dass statt dem bestandserhaltenden Bauen aus Kostengründen einfach neu gebaut werde, obwohl der Wunsch nach der Erhaltung der Kernsubstanz da wäre.



Der Tausch von Heizungen werde mittlerweile zwar sehr gut gefördert, räumte er ein - doch bei den "Begleitmaßnahmen" von Sanierungen gebe es Nachholbedarf und er merkte an, dass die Gemeinnützigen schließlich nach dem Kostendeckungsprinzip arbeiten müssen. Er stellte sich daher einen "Topf von Bundesseite" für die Dekarbonisierung von Bestandsgebäuden vor. Für Großsanierungsmaßnahmen werden heuer rund 55 Mio. Euro in die Hand genommen.