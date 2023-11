Stichwort Fachkräftemangel: Welche Initiativen gibt es seitens der Innung dagegen? Wie macht sich die Situation in Vorarlberg bemerkbar?

In der Aus- und Weiterbildung liegt eine Schlüsselfunktion. Durch die Landesinnung besteht die Absicht, am Standort Hohenems ein neues Bauausbildungszentrum zu errichten. Im Rahmen der Vor-Konzeption ergaben sich recht schnell folgende Fragen:

* Wie kann zukunftsfähiges Bauen in Zeiten des Klimawandels und der Digitalisierung aussehen – gewerkeübergreifend, kooperativ und flexibel?

* Welche Fähigkeiten werden künftig in der Branche benötigt und wie bauen wir sie auf?

* Welche Art der Ausbildung wird einem sich immer rascher ändernden Berufsbild gerecht?

* Und wie können wir die Attraktivität der Bauberufe steigern und Menschen außerhalb von Vorarlberg/Österreich anziehen, vor allem in Zeiten des Fachkräftemangels?



Komplexe Fragestellungen wie diese und tiefgreifende Veränderungen in Gesellschaft, Wirtschaft und Ökologie stellen das Baugewerbe zukünftig vor große Herausforderungen.



Die Lösung liegt also in der Ausbildung?

Ja. Die Landesinnung Vorarlberg ist überzeugt, dass ein wesentlicher Teil der Lösung in der Aus- und Weiterbildung der am Bau tätigen Menschen liegt. Der Ausbildungsbogen spannt sich dabei von der traditionellen Handwerkskunst hin zu modernen, innovativen und digitalen Produktions- und Steuerungstechniken und von der klassischen Lehrausbildung hin zu Quereinsteigern. Auch an den Schnittstellen der diversen Gewerke wird erhebliches Entwicklungs- und Innovationspotenzial gesehen.



Mit all den genannten Fragestellungen haben wir uns eingehend zu beschäftigen, um eine gemeinsame Zukunftsvision für die Bauausbildung zu erarbeiten, die in einem neuen Bau-Ausbildungs-Zentrum abgebildet und realisiert werden kann.