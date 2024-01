Erstmals ist auch ein weiterer Trend ab 2025 absehbar: Die Zahl der im Neubau errichteten geförderten Mietwohnungen gleicht sich erstmals der Summe aus freifinanzierten Eigentums- und Mietwohnungen im Neubau an.

Bis 2024 wird der freifinanzierte Markt das Neubausegment mit bis zu 75 Prozent fast alleine tragen. „Während die Nachfrage auf dem freifinanzierten Wohnungsmarkt weiter stabil steigt, wird das Angebot immer knapper. Aufgrund der für viele unüberwindbaren rechtlichen und finanziellen Zugangshürden zum geförderten Mietwohnungssektor wird die Nachfrage bei sinkendem Angebot im freifinanzierten Sektor weiter steigen. Die sinkende Zahl an Eigentumswohnungen wird auch hier zu Preissteigerungen führen“, prognostiziert Gerald Gollenz.

Die viel zitierten Preisrückgänge im frei finanzierten Eigentumssegment sieht Gollenz österreichweit jedenfalls nicht. „Nach dem neuerlichen Rekordjahr 2023 ist die Neubautätigkeit bundesweit natürlich rückläufig und die Verknappung des Angebots wird sich in Zukunft preistreibend auswirken. Es ist daher völlig falsch, ausgerechnet in diesem Bereich mit Preissenkungen zu rechnen. Diese Neubauwohnungen gehören aufgrund ihrer Energieeffizienz und Ausstattung ebenso wie ökologisch nachhaltig sanierte Altbauten zu den attraktivsten und wertbeständigsten Angeboten auf dem Immobilienmarkt. Unterschiedliche Immobilienangebote können hier ebenso wenig in einen Topf der Preisentwicklung geworfen werden wie umweltschädliche Gebrauchtwagen mit optimierten Neuwagen. Daher bleiben die Preise in diesem Segment stabil und werden aufgrund der Verknappung weiter steigen“, so Gollenz.