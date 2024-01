Brunner: Klimaschutz ist eine der zentralen Aufgaben unserer Generation. Unsere Ziele sind ambitioniert: Bis 2030 100% erneuerbarer Strom in und aus Österreich und bis 2040 Klimaneutralität in Österreich – zehn Jahre vor der EU. Damit wir diese Klimaziele erreichen, brauchen wir Investitionen, Innovation und Zusammenarbeit. Wir dürfen uns jedenfalls nicht auf einige wenige Technologien konzentrieren, sondern müssen weiter technologieoffen bleiben.



Österreich trägt also die ambitionierten Klimaziele auf europäischer Ebene mit. Der EU kommt eine führende Rolle beim Klimaschutz zu, das darf nicht vergessen werden. Das Fit for 55 Paket, das ein wesentlicher Teil des Green Deals ist, ist ein umfassendes Bündel an legislativen Maßnahmen, mit dem wichtige Weichenstellungen für den ökologischen Wandel vorgenommen wurden.