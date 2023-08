Ausgestattet mit Rabmer-Arbeitskleidung - T-Shirt, Arbeitshandschuhen, cooler Mütze sowie Maurerbleistift und Zollstock - erlebten die Kinder einen aktiven Tag. In kleinen Gruppen bewältigten sie sechs abwechslungsreiche Stationen, bei denen Geschicklichkeit, Kreativität und handwerkliches Können gefragt waren. So zeigten die Kinder keine Scheu, einen Gabelstapler mit Hilfe durch einen Hindernisparcours zu manövrieren.

In Teamarbeit bauten sie aus Ziegelsteinen eine Kräuterschnecke für den Garten und in der Schreinerei hämmerten und bohrten sie ein Bild aus Holz und Kronkorken. Strahlende Augen gab es auch bei der Station "Baggerfahren", wo die Kinder nach einer kurzen Einführung selbstständig mit einem Minibagger Material bewegten. Bei der nächsten Station galt es, mit Hilfe eines Kanalinspektionsroboters ein Labyrinth aus Kanalrohren zu erkunden und versteckte Kuscheltiere zu finden.

Neu in diesem Jahr war die Station "Wassersparen kinderleicht", bei der die Kinder ein Bewusstsein für den Wasserverbrauch entwickelten und lernten, wie man diesen durch einfache Maßnahmen reduzieren kann.