„Wenn Sie sich im Jahr 2050 an diesen „Rekordsommer“ erinnern, werden Sie nicht viel kühlere Sommer erleben. Wir stehen am Anfang und nicht am Ende der Klimaerwärmung“. Emotional und mit erschreckenden Fakten zu den Auswirkungen des Klimawandels, musikalisch untermalt von Michael Jacksons Earth Song, eröffnete Vorstandsmitglied Klaus Reisinger, ClimatePartner, gemeinsam mit Wolfgang Kradischnig, Sprecher der IG Lebenszyklus Bau, DELTA, den Kongress, der anschließend die Verantwortung der Baubranche und jedes Einzelnen betonte: „Wir können diese Verantwortung nicht abgeben. Der Hebel der Bau- und Immobilienwirtschaft ist groß und wir haben jetzt - auch, aber nicht nur getrieben durch neue Gesetze und Rahmenbedingungen auf den Märkten - die einmalige Chance, als Branche wirklich etwas zu bewegen und einen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz zu leisten“.



In diese Kerbe schlug auch der Berliner Zukunftsforscher Max Thinius, der in seiner Eröffnungskeynote den Fokus auf „lokale, soziale, ökologische und ökonomische Wertschöpfung in neuen, multilateral verwobenen Strukturen“ legte. Damit erweiterte Thinius den bisherigen Denkradius "Wie kann ich Bauen zukunftsfähig machen?" um den Faktor Gesellschaft und benannte die für ihn zentrale Frage der Bau- und Immobilienwirtschaft: "Wie kann ich mit Bauen die Zukunft anderer positiv gestalten?