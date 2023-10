Als Programmhighlight spricht u.a. LH Stv. Dr. Manfred Haimbuchner als zuständiger Referent des Landes OÖ zum Wohnbau in Oberösterreich, während Bmstr. Ing. Norbert Hartl MBA MSc, Landesinnungsmeister Bau OÖ, allgemein zu den aktuellen Herausforderungen am Bau referieren wird. Vom Institut für Immobilien, Bauen und Wohnen GmbH präsentiert Dr. Wolfgang Amann eine Studie über die Stabilisierung der Baukonjunktur in Österreich. Über die erwartete Entwicklung des gemeinnützigen Wohnbaus berichtet Dir. Dipl.-Ing. Stefan Hutter von der WSG Gemeinnützige Wohn- & Siedlergem.reg.Genossenschaft. In seinem Kurzinput mit dem Titel „Das Ende der Maurerkelle - Handlungsbedarf im Wohnbau“ betont Autor Andreas Kreutzer, dass zu wenig gebaut wird.



Eine Podiumsdiskussion im Anschluss an die Vorträge sowie Netzwerkpausen runden das Bausymposium ab. Anmeldungen sind unter kurse@ooe.bauakademie.at noch möglich.