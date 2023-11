In der Regel etwas teurer als Verbrauchsausweise sind sogenannte Bedarfsausweise - auch gelten diese für weniger Bauten als verpflichtend. An dieser Stelle appellieren Liepold und Fabianek an die Politik , die Pflicht für die aussagekräftigeren Bedarfsausweise, bei denen der Energiebedarf eines Hauses detaillierter ermittelt wird, auszuweiten.

>> Lesen Sie auch: EU-Taxonomie im Altbau? Wie das geht

Alternativ sollten ihrer Einschätzung nach für Verbrauchsausweise längere Betrachtungszeiträume vorgeschrieben werden.