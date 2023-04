Im Rahmen der Kooperation von ATP sustain mit der ÖGNI und der VIG wurde das Gebäude in der Singerstraße 8 in Wien als Pilotprojekt ausgewählt, um exemplarisch eine Prüfung der EU-Taxonomie-Anforderungen für ein Bestandsgebäude durchzuführen.

„Den Mehrwert der Untersuchung stellen in erster Linie der Wissenszuwachs sowie das Aufdecken potenzieller Problemstellen bei der Nachweisbeschaffung sowie dem Feststellen von möglichen Defiziten der Gebäudequalitäten dar“, informiert Sebastian Krautzer, ÖGNI Consultant und EU-Taxonomy Advisor bei ATP sustain.



Welche Anforderungen müssen dafür erfüllt werden?



Die EU-Taxonomieverordnung 2020/852 dient bekanntlich als Klassifizierungssystem für Kapitalströme mit dem Ziel, Wirtschaftsaktivitäten gezielt in eine „grüne“ Richtung zu lenken. Hierbei sind für den Gebäudesektor Anforderungen in sechs Umweltzielen definiert: Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Schutz der Wasserressourcen, Kreislaufwirtschaft, Umweltverschmutzung, Biodiversität und Ökosysteme sowie ergänzende Mindestanforderungen.



Bestandsgebäude, die nach der EU-Taxonomieverordnung offengelegt und berichtet werden, müssen neben den allgemein gültigen Mindestanforderungen auch die Kriterien der ersten beiden Umweltziele Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel erfüllen. Zudem muss in einem der beiden Umweltziele ein wesentlicher Beitrag geleistet und damit strengere Anforderungen eingehalten werden. Im gegenständlichen Projekt fiel die Wahl des wesentlichen Beitrags auf das erste Umweltziel, den Klimaschutz.