220.000 Gemeindewohnungen gibt es in Wien, 90.000 davon verwenden für die Heizung beziehungsweise Warmwasseraufbereitung noch Gas. Quasi ein No-Go, denn 17 Jahren sollen fossile Energien in der Bundeshauptstadt ausgedient haben. Mit Partnern wie Wien Energie, Bauingenieur-Expert:innen und den Erfahrungen aus Pilotprojekten werden „Raus aus Gas“-Lösungen für alle Wiener Gemeindebauten erarbeitet. Eines dieser Pilotprojekte befindet sich in der Deutschordenstraße. Es handelt sich dabei um ein in den 1950er-Jahren errichtetes Gebäude mit 277 Wohneinheiten.

Thomas Machanec, Vizedirektor Wiener Wohnen, erklärt die Vorgangsweise: „Bei den Wohnhausanlagen werden zuerst die Versorgungsmöglichkeiten untersucht. Viele der etwa 1.800 Gemeindebauten liegen im Fernwärmeversorgungsbereich oder sind schon an die Fernwärme angeschlossen. Bei einem kleinen Teil der Anlagen ist keine Fernwärme verfügbar, hier setzen wir auf alternative Energielösungen wie beim Pilotprojekt in der Deutschordenstraße.“



Insgesamt befinden sich aktuell 58 Sanierungsprojekte in der Bauphase, das betrifft rund 14.000 Gemeindewohnungen in ganz Wien. Das neue Energiesystem gewinnt durch die thermische Sanierung der Gebäude und der damit einhergehenden Energieeinsparung.

