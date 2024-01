Zum Start der neuen Tarifrunde am Bau fordert die Gewerkschaft IG BAU für die rund 930.000 Beschäftigten in Deutschland 500 Euro mehr im Monat. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrages solle zwölf Monate betragen, teilte die Gewerkschaft gestern, am Donnerstag, mit.

Das habe die Bundestarifkommission einstimmig verabschiedet.