Bis 2050 sollen in der EU die Netto-Emissionen der Treibhausgase auf null sinken, so sieht es der European Green Deal vor. Die ESG-Anforderungen sind ein wichtiger Baustein dazu. Für den Immobiliensektor, auf den aktuell rund 40% sowohl des EU-weiten Energieverbrauchs als auch der CO2-Emissionen entfallen, bedeutet das Handlungsbedarf. Bei Neubauten blicke ich recht optimistisch in die Zukunft. Bei Bestandsgebäuden ist die Ausgangslage zwar etwas diffiziler, die aktuellen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen stimmen aber dennoch zuversichtlich.

Durch die Verwendung von Building Information Modeling BIM und digitaler Plattformen wie Materialkatastern lassen sich bei Neubauten wichtige Erkenntnisse sammeln: welche Materialen sind wie verbaut, welche Eigenschaften haben sie, wie viel CO2 ist in ihnen gebunden und wann und in welcher Form können sie wiederverwertet werden, wie hoch sind der Energieverbrauch und der Schadstoffausstoß eines Gebäudes etc. Daraus lässt sich ablesen, wie es um die Umweltauswirkungen, die Kreislaufwirtschaftsfähigkeit und die Energieeffizienz eines Gebäudes bestellt ist. Damit können auch InvestorInnen gut abschätzen, ob sie mit einem grünen Gewissen in eine Immobilie investieren. Vor allem aber sind diese Daten die Voraussetzung, um ESG-Anforderungen zu entsprechen bzw. um belegen zu können, ob und in welchem Ausmaß diesen entsprochen wird. Die Herausforderung bei Bestandsgebäuden: Die erforderlichen Daten müssen im Nachhinein erhoben werden.