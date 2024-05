Dr. Anna-Vera Deinhammer erläutert sie :

„Das FFG-Leitprojekt KrAIsbau hat das Ziel, die Kreislaufwirtschaft in der österreichischen Bauindustrie systematisch zu fördern und die zugrundeliegenden Prinzipien entlang des gesamten Lebenszykluses von Gebäuden von der Errichtung bis zur Demontage und zum Umgang mit Bauteilen und Stoffströmen zu implementieren. Von Anfang an werden Experten und Stakeholder in den Prozess eingebunden, um gemeinsam die Rahmenbedingungen zu analysieren, Wissen aus früheren Projekten der Konsortialpartner zu aggregieren und Anpassungsempfehlungen zu erarbeiten. KrAIsbau setzt dabei auf volle Transparenz und eine “Entwicklung im Schaufenster”.



Grundlage für KrAIsbau ist die Kreislaufwirtschaftsstrategie des Bundes. Der Übergang zur Kreislaufwirtschaft soll mit Hilfe von gesellschaftlichen sowie technischen Innovationen gelingen. Dazu gehört auch die Implementierung von KI-gestützten Werkzeugen, auf die in dem FFG-Leitprojekt ein besonderer Fokus gelegt wird. Diese und weitere technologische Innovationen sollen anhand von realen Gebäuden in mehreren Bundesländern entwickelt und an Demonstrationsprojekten getestet werden. Ziel ist, die Analyse und Dokumentation von Gebäuden zu vereinfachen und soweit wie möglich zu automatisieren, Gebäudecharakteristika mittels Satellitendaten zu erkennen und Vorschläge für die Sanierung von Gebäuden oder die Wiederverwendungvon Bauelementen zu liefern.



KrAIsbau fördert auch die Nutzung von Sekundär-Bauprodukten und unterstützt die Schaffung biologischer Kreisläufe während der Nutzungsphase der Gebäude. Zusätzlich wird die Öffentlichkeit durch Informationsbereitstellung und Community-Building aktiv eingebunden. Nur durch diese abgestimmten Maßnahmen ist eine echte Transformation zur Kreislaufwirtschaft in der Baubranche möglich. KrAIsbau ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung.“