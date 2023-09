Was passiert jetzt nach der Übergabe und bis zum kompletten Abschluss noch?



Marintschnig: Jetzt laufen die ganzen Schlussrechnungen, Mängelmanagement ist natürlich ein Thema, Nutzereinstellungen etc. Es ist ja nicht alles ein Mangel, sondern auf manches kommt man einfach im Betrieb erst überhaupt drauf. Das Projekt ist ja sehr technologisiert, der Haustechnikanteil der technischen Gebäudeausrüstung enorm hoch und Sicherheit natürlich ein großes Thema.



Was würden Sie als Resümee ziehen?



Marintschnig: Es war und ist natürlich ein großartiges Projekt von einer riesigen Dimension. Spannend war, dass der Kostendeckel allen und öffentlich bekannt war. Wenn Firmen informiert sind über die geplanten Kosten, ist das ein gewisser Nachteil. Auf der anderen Seite hat man sich klar deklariert, welche Kosten gemeint sind, sogar inklusive Valorisierung und Umsatzsteuer.

Es gab dadurch nicht dieses Verwirrspiel, das öfter getrieben wird, dass nach Kraut und Rüben vergeben wird – der einer meint die Bauwerkskosten, der andere die Kosten inklusive Valorisierung, der dritte meint wieder Kosten mit Honorar und so weiter. Man hat sich klar deklariert und das war sehr gut.

Einzigartig war auch die Begleitung des Rechnungshofs in der gesamten Bauphase und von Transparency International bei den Ausschreibungsverfahren.



Kann man aus so einem einzigartigen Projekt etwas für Zukünftige lernen?



Marintschnig: Man wird darin bestärkt, dass die Vorbereitungszeit das A und O ist. Also im Vorfeld die wesentlichen Themen zu klären ist - glaube ich - der Schlüssel zum Erfolg.

Und ein strenges Änderungsmanagement ist wichtig.

Durch die richtige Projektorganisation waren wir in Summe optimal aufgestellt und auch die Besteller-Hersteller-Trennung war wichtig. Wenn ein Bauherr gleichzeitig Auftraggeber ist, hat man es oft schwer mit Änderungen. Hier war es klar: Das Parlament war der Bauherr und die BIG der Auftraggeber. Die Parlamentsdirektion war der Besteller, also der Nutzer und wir waren vergebende Stelle. So eine klare Trennung wäre bei vielen Projekten gut!