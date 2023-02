Es braucht oft keine weiten Wege, um Energie zu bekommen. Bei Anergienetzen liegt sie quasi vor der Haustüre, manchmal sogar unter dem Gebäude selbst.



Eines der ersten Anergienetze im urbanen Raum entstand 2015 beim Viertel Zwei Plus in Wien. Maßgeblich an der Umsetzung beteiligt waren Matthias Kendlbacher vom IPJ Ingenieurbüro P. Jung GmbH, Konrad Wolf von BCE Beyond Carbon Energy Holding GmbH (enstanden aus der Bauconsult Group heraus) und Gebäudetechnik Kainer GmbH. Bis Herbst 2022 realisieren sie ein weiteres gemeinsames Projekt in Aspern am Bauplatz H6.



Ursprünglich war hier ein Fernwärmenetz geplant, dann entschied man sich kurzfristig jedoch anders. Und das ist auch der Grund, weshalb Kendlbacher in Aspern vom „wohl größten Anergienetz Österreichs mit den kleinsten Haustechnikzentralen“ spricht. Auf engstem Raum stehen hier mehrere Wärmepumpen beisammen, welche die aus dem Erdreich gewonnene Wärme für die 71 Wohnungen, den Supermarkt und die Gastronomie zum Heizen und Kühlen aufbereiten. 90 Erdsonden wurden in eine Tiefe von 150 Metern eingebracht und miteinander verbunden. Diese Tiefe (bei Gebäude ist es jene Höhe ab der sie als Hochhäuser gelten) ist die derzeit wirtschaftlichste Erdsondentiefe. Sollte es aufgrund behördlicher Auflagen zum Beispiel wegen Grundwassers nicht möglich sein, so tief zu graben, dann benötigt es in einer Tiefe von 100 Metern mehr Erdsonden. Planer Matthias Kendlbacher informiert: „Jeder Meter Rohr, der in die Erde verlegt wird, ist eine zusätzliche Energiequelle und damit ein Gewinn. Die Erde dient als thermischer Speicher.“ Das bedeutet, dass man nur soviel Energie entziehen soll, wie man auch wieder zuführen kann: „Damit die Erdsondenfelder langfristig funktionieren, müssen diese immer ausgeglichen betrieben werden“, so der Experte.