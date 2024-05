Künstliche Intelligenz (KI) hat zum Ziel, Maschinen zu befähigen, Aufgaben „intelligent“ auszuführen. Beim bei der Solid BIM Konferenz in einem frühreren Stadium bereits vorgestellten Projekt BRISE (für Building Regulations Information for Submission Envolvement) kommt sie bereits zum Einsatz. Das Projekt soll Bauverfahren in Wien maßgeblich beschleunigen. Durch die KI können Rechtsquellen schneller als Entscheidungsgrundlage herangezogen werden. Textliche Bestimmungen des Flächenwidmungs-/Bebauungsplans werden klassifiziert, Einreichungsdokumente kategorisiert und Unterschriften oder deren Fehlen angezeigt; das alles automatisch.



Die TU Wien ist an BRISE beteiligt. Wie schätzt Alexander Redlein, Leiter der Forschungsgruppe „IFM - Immobilien und Facility Management“ an der TU Wien, das Verhältnis der heimischen Immobilienwirtschaft zu KI-Services generell ein? „Viele Lösungen sind vorhanden, da sie in anderen Bereichen wie Industrieproduktion, Design von Produkten oder Marketing schon eingesetzt werden. Ihre Anwendung im Bereich Immobilien bedarf vor allem der Offenheit und des Interesses der Branche“, antwortet er.