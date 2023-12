Das Ergebnis der Planung mit generativem Design ist im Idealfall ein perfekt umsetzbares 3D-Model, in der Regel im IFC-Standard. Hier schließt eine neue Lösung an, die von dem Lean Start-up BII GmbH mit Beteiligung der Rhomberg Gruppe entwickelt wurde: dProB, eine durchdachte Softwarelösung, mit der Bauprozesse intuitiv und interaktiv in einem Gamingumfeld geplant werden können.

Sie hilft, den Bauablauf zu optimieren und wurde in den vergangenen zwölf Monaten sukzessive integriert und verfeinert. Aufsetzend auf der normalen CAD-Planung für die Bauwerke realisiert dProB die Bauablauf- sowie die Bauprozessplanung. Dabei sammelt das Tool alle relevanten Daten und somit das Erfolgsrezept, wie dieses Projekt und damit gleiche Projekte in Zukunft bestmöglich durchgeführt werden können. So lernt die Lösung, (teil-)automatische Bauabläufe vorzuplanen.

Im Einsatz war die Innovation bereits bei einigen Projekten des Bahntechnik-Spezialisten Rhomberg Sersa Rail Group, an dem Rhomberg beteiligt ist. So wurde sie etwa bei Stuttgart 21 genutzt und bei der bahntechnischen Ausrüstung des Koralmtunnel. Im klassischen Immobilienbau testete Rhomberg die Anwendung unter anderem bei der Planung eines Büro-Holzsystembaus. Hier spielte dProB in der Simulation seine Stärke aus, im Programm selbst auch die Umgebung abbilden zu können: LKW-Fahrten sowie die ideale Positionierung von bspw. Baukränen ließen sich so im Vorfeld bereits bestmöglich planen, Emissionen, Stehzeiten und Fehlabläufe auf ein Minimum reduzieren oder sogar eliminieren. Aktuell werden dazu weitere KI-basierte und generelle Algorithmen entwickelt, die die Bauablaufsplanung automatisiert optimieren werden.