Los geht es im Frühjahr 2023 mit einer Pilotphase, die Markteinführung wird für Sommer 2023 angepeilt. Möglich ist dieser Zeithorizont unter anderem durch den erfolgreichen Abschluss der ersten Finanzierungsrunde in sechsstelliger Höhe. Über die Summe der Investitionen sowie über die Bewertungen wurde Stillschweigen vereinbart.



Neben Domagoj Dolinsek, Gründer von PlanRadar, sind mehrere Investoren über das Weilburg Family Office, darunter der Storebox-Gründer Ferdinand Dietrich, Baufinanzierer Philipp Hain oder Business Angelina Laura Egg, an reebuild beteiligt. „An reebuild hat mich das extrem motivierte Gründerteam überzeugt, da es die Industrie wirklich gut versteht. Der Ansatz einer unabhängigen Lösung für die gesamte Branche ist zukunftsweisend”, so PlanRadar-Gründer Domagoj Dolinsek.



Bei der Auswahl der Investoren war den drei Gründern Paul Lind, Alexander Kornell und Lukas Iser wichtig, dass es keine Konkurrenz zu ihren zukünftigen Kunden gibt – weder auf Bauunternehmer- noch auf Lieferantenseite.