"Das klassische Baugeschäft wird zumindest in den nächsten zwei bis drei Jahren schwierig", so Rhomberg. An der einen oder anderen Stelle sei bereits ein Rückgang zu spüren. Insgesamt sei das Unternehmen aber durch die diversifizierte Organisation mit den unterschiedlichen Geschäftsbereichen gut aufgestellt, verwies Romberg auf den Wandel vom Bauunternehmen zum Anbieter von Bautechnologien, Produkten und Lösungen.

Im Holzsystembau, der bei Rhomberg seit Jahren eine zentrale Rolle spielt, "sehen wir weiterhin Chancen für uns", so der Geschäftsführer. Um die Prozesse in der Bau- und Immobilienwelt zu optimieren, lote man auch die Möglichkeiten der Digitalisierung weiter aus.



Im Bahnbereich expandierte die Rhomberg Sersa Rail Group, an der Rhomberg und der Schweizer Unternehmer Konrad Schnyder zu je 50 Prozent beteiligt sind, in die dänische Hauptstadt Kopenhagen. Von dort aus sollen nachhaltige Transportlösungen und Dienstleistungen im skandinavischen Raum vorangetrieben werden.



Als "historischen Moment" bezeichnete Rhomberg die erste Fahrt eines Personenzuges durch den Koralmtunnel im Juni dieses Jahres. "Gemeinsam mit unserem ARGE-Partner sind wir für die Errichtung von 66 Kilometern Fester Fahrbahn, die Ausstattung im Tunnel sowie die Herstellung der Bankette und Randwege verantwortlich", erklärte er. Die Inbetriebnahme des sechstlängsten Eisenbahntunnels der Welt ist für Dezember 2025 geplant.