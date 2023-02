Lebensräume zu gestalten, die den Menschen in den Vordergrund stellen und dabei ökologisch verträglich sind – das ist der Anspruch von Rhomberg Bau. Dabei setzt man vor allem auf den klimaschonenden Baustoff Holz: „Seit mehr als einem Jahrzehnt beschäftigen wir uns bereits intensiv mit den Möglichkeiten der Holz-Systembauweise und haben die Erkenntnisse daraus in neue Produkte fließen lassen“, so Geschäftsführer Ernst Thurnher.



Mit „WoodRocks“ konnte die reine Bauzeit für ein mehrstöckiges Holz-Wohngebäude auf unter sechs Monate gebracht werden, was den Holz-Systembau gerade auch für leistbaren und sozialen Wohnbau attraktiv macht. Mit den vorgefertigten komplett ausgestatteten Bad- und Technikmodulen „myblock“ lässt sich im mehrgeschossigen Holzwohnbau künftig noch mehr Zeit und Geld sparen. Für Industrie und Gewerbe wird mit "office ZERO" ein nachhaltiges, wirtschaftliches Gebäudesystem angeboten – schlüsselfertig und aus einer Hand. Das erste Holz-Bürogebäude dieser Art entstehe derzeit an der Feldkircher Bärenkreuzung.