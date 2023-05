„Für uns war frühzeitig klar, dass wir mit der neuen Geschäftsführung einen weiteren Geschäftsführer:in gewinnen wollen, um sicherzustellen, dass wir die erfolgreiche Entwicklung unserer Unternehmensgruppe unvermindert vorantreiben können“, erklärt Hubert Rhomberg. „Zum einen werden mein Kollege Ernst Thurnher und ich uns verstärkt auf unsere strategischen Aufgaben für die Gesamtgruppe (Bau und Bahn) konzentrieren und uns in der nächsten Zeit aus dem operativen Geschäft zurückziehen. Zum anderen stehen in einzelnen Märkten auf Führungsebene wohlverdiente Ruhestände an.“ Jetzt wird diese Suche offiziell und die Weichen gestellt.



Die neue Geschäftsführer:in (COO)-Position wird dabei die gruppenübergreifende Verantwortung für die operativen Marktorganisationen Vorarlberg, Wien, Deutschland, Schweiz sowie Bau & Ressourcen und die Führung der marktverantwortlichen Geschäftsführer haben. „Unser Fokus liegt daher auf einer:einem Fachexpert:in mit Leadershiperfahrung, tiefgreifendem Marktwissen sowie einem exzellenten Netzwerk, die:der unternehmerisch sowie gleichzeitig unkonventionell denkt und so frische Perspektiven und neue Ideen einbringt“, präzisiert Rhomberg.

Ernst Thurnher und Martin Summer werden als Geschäftsführer bis zu ihrem Ruhestand diesen Übergang mitgestalten und unterstützen. Nach einer Einarbeitungs- und Übergangsphase wird die:der neue Geschäftsführer:in gemeinsam mit Matthias Moosbrugger und Tobias Vonach die Rhomberg Bau Gruppe führen.