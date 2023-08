Die LEED-relevante Entsorgungslogistik sowie die Zutrittskontrolle erfolgen auf engstem Raum. Eine Herausforderung, die sich auch auf die Materiallogistik auswirkt: „Die innerstädtische Lage geht mit fehlenden Ausweichmöglichkeiten einher. Bei einer solchen Grenzbebauung ist es unser Ziel, die Belastung für die Anrainer so gering wie möglich zu halten“, betont Dominik Müller, Geschäftsführer von Zeppelin Rental Österreich.

„In Absprache mit der Stadt haben wir daher eine Fahrspur der angrenzenden Schönbrunner Schlossstraße abgetrennt. So müssen die täglich bis zu 70 Lkw nicht in zweiter Reihe halten, sondern nutzen eine der sechs Ladezonen“, so Geschäftsführer Müller weiter. Um Terminkollisionen zu vermeiden, meldet jede der rund 100 beteiligten Firmen ihren Transport vorab im Online-Portal OLCC (Online Logistics Control Center) an. Sie erhalten dann einen Transportschein, aus dem Zeitraum und Ladezone hervorgehen.



Bei der Ankunft scannt ein Mitarbeiter von Zeppelin Rental den Schein, entlädt die Ware mit einem Gabelstapler und fährt das Material ab. Sollte der Entladevorgang länger dauern als ursprünglich kalkuliert, haben die Lkw die Möglichkeit, auf dem eigens eingerichteten Vorstau 100 Meter vor der Baustelle zu warten. Dadurch wird ein Rückstau in den öffentlichen Raum vermieden.



Um das Material anschließend bis in die 16 Stockwerke zu befördern, installierte Zeppelin Rental zudem drei Aufzüge - zwei GEDA 1200 Z/ZP sowie einen GEDA 1500 Z/ZP. Letzterer hat eine Tragfähigkeit von zwei Tonnen, bietet Platz für sieben Personen und überzeugt mit einer Förderhöhe von bis zu 100 Metern. Das Besondere: Alle drei Personenaufzüge wurden mit BIM (Building Information Modeling) geplant. Konkret wird dabei ein 3D-Zwilling des jeweiligen Aufzugs inklusive Zubehör in das digitale Tragwerksmodell integriert. Dank dieser Methode können Fehler frühzeitig erkannt und Verzögerungen bei der Montage vermieden werden. So wurde aufgrund der speziellen Fassadenelemente des Turms statt der ursprünglich geplanten zwei Aufzüge nur ein Aufzug montiert.