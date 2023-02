Zeppelin Rental Österreich erweitert sein Mietportfolio um neue Baggerlader CAT 432 des Herstellers Caterpillar. Die kompakte Baumaschine kombiniert dabei den wendigen, mobilen Radlader mit einem Baggerausleger. Dank des luftgefederten, drehbaren Fahrerstandes mit ergonomischen, elektro-hydraulischen Bedienelementen, die direkt am Sitz befestigt sind, kann im laufenden Betrieb zwischen den beiden Gerätefunktionen gewechselt werden.

„Mit der Neueinführung des Baggerladers in unserer Mietflotte begegnen wir der gestiegenen Nachfrage am Markt“, erklärt Sascha Garsztka, Leiter Miete und Flottenmanagement bei Zeppelin Rental Österreich. „Nicht nur unsere Großkunden im Tief- und Straßenbau, sondern auch kommunale Entscheider und Kunden, die beengte Baustellen, beispielsweise im innerstädtischen Bereich bedienen, sehen große Vorteile in dieser intelligenten Zwei-in-Eins-Lösung. Die neuen Acht-Tonnen-Baggerlader ergänzen unser umfangreiches Leistungsspektrum und stehen ab sofort für Einsätze in der gesamten Republik zur Miete bereit“, freut sich Garsztka.