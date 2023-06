Bei den rund 30 Transporten pro Tunnelbohrmaschine mussten auch enge Kurven durchfahren werden. „Dort war zentimetergenaues Manövrieren gefragt, das war wohl die größte Herausforderung“, erzählt Meusburger.

Einige Komponenten der Tunnelbohrmaschine waren zwar weniger schwer, dafür aber sperrig. „Teile des so genannten Nachläufers sind 15 Meter lang, 4 Meter breit und 4 Meter hoch. Da es zur Tunneldecke hin sehr eng wird, saß ein Mitarbeiter fünf Stunden auf der Ladung, um seinen Kollegen, der den Selbstfahrer steuerte, genau einzuweisen.“ Zu diesen Spezialtransporten kommen noch unzählige Fahrten für Kleinteile und Montagematerial in kleineren Fahrzeugen.



In den großen Montagekavernen wurden die Teile mittels 1.000-Tonnen-Hubgerüst der Felbermayr-Tochter Wimmer Maschinentransporte abgeladen und in die Montagepositionen gedreht. Dort wurden die Einzelteile nach und nach zu einem großen Ganzen zusammengefügt. Dazu gehörte auch der 250 Tonnen schwere Bohrkopf mit einem Durchmesser von 10,7 Metern. Jede der beiden baugleichen Tunnelbohrmaschinen wiegt inklusive Nachläufer - der unter anderem die gesamte Infrastruktur wie den Transport von Abbruchmaterial, Transformatoren, Strom, Wasser, Druckluft und Ausbaumaterial beinhaltet - kaum vorstellbare 2.000 Tonnen. Geplant und umgesetzt wurden diese technisch anspruchsvollen Montagen vom Felbermayr-Bereich Engineered Solutions.