Nachdem der Vertrag für das größte Baulos für den Bau des Brennerbasistunnel, "Pfons-Brenner" (H51), mit einem Volumen von 966 Millionen Euro wegen unüberbrückbarer inhaltlicher und technischer Differenzen Ende Oktober 2020 von der Brennerbasistunnelgesellschaft aufgelöst wurde, kann es nun weitergehen. Wie die APA in einer aktuellen Aussendung berichtet, drohte die Porr als Teil des Konsortiums daraufhin mit einer Millionenklage. Man sei weiter bestrebt, die Vertragsauflösung einvernehmlich und außergerichtlich zu klären, sagte BBT-Sprecher Andreas Ambrosi zur APA. Dahingehend sei man auf einem guten Weg.



Das Baulos wurde das nach in einen kleineren und einen größeren Teil aufgeteilt. Den größeren beinhaltet das nunmehrige "H53"-Baulos. Weil das Porr-Konsortium laut Sprecher "das technisch und wirtschaftlich günstigste Angebot unter Berücksichtigung aller Ausschreibungsbestimmungen gelegt habe, erging der Auftrag an die ARGE.