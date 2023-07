Wem gehören denn nun all diese Baugeräte, sei es mit klassischem, fossilem Antrieb, sei es mit Alternativen? In Pandemiezeiten wurden die Fuhr- und Geräteparks ordentlich aufgerüstet, dennoch wird weiter gemietet. Bei Leyrer + Graf werden sowohl Geräte angekauft als auch gemietet. „Weil die Lieferzeiten nach wie vor weit über jenen von vor ein paar Jahren sind, bedarf es einer entsprechenden Vorausplanung von mindestens zwei Jahren. Dadurch kann eine Versorgungssicherheit gewährleistet werden“, erklärt Fritz Preiser, Leiter Maschinenverwaltung Leyrer + Graf. Aufgrund der Marktwirtschaft wird auch bei Porr Mietkauf immer mehr zum Thema. Die Angebotssituation bei Baumaschinen habe sich allerdings bereits spürbar verbessert. Wer derzeit zum Beispiel einen Radlader kauft, kann mit einer Lieferung im September rechnen. Zum Vergleich: In den Fuhrparks beträgt die Lieferzeit immer noch ein Jahr. Dank einer vorausschauenden Beschaffung waren die Fristen aber für die Porr auch in den vergangenen Jahren problemlos zu bewältigen.

Aus Sicht der Strabag-Expertinnen und -Experten wird sich der Markt in die Richtung bewegen, dass mehr gemietet wird als bisher. Durch den aktuellen Rückgang der Bauleistung glaubt man, dass voraussichtlich weniger in den Kauf von Baugeräten investiert wird.



Dennoch hat sich der eigene Geräte- und Fuhrpark bei der Strabag vor allem in den vergangenen Krisenjahren bewährt. Um Auftragsspitzen abzudecken, wird aber auch beim großen Baukonzern auf Mietgeräte zurückgegriffen.



Auch bei Swietelsky setzt man vorzugsweise auf den Kauf, Mietobjekte werden zusätzlich zur Spitzenabdeckung sowie zur Erprobung neuer Technologien genutzt. „Aufgrund des starken Unternehmenswachstums in den vergangenen Jahren ist Swietelsky aktuell sehr gut mit neuen Maschinen ausgestattet. Wir sind in der komfortablen Lage, mittelfristig weniger Neugeräte kaufen zu müssen – was sich positiv hinsichtlich Nachhaltigkeit und Effizienz auswirkt“, gibt Christian Sorko Einblick. Durch eine smarte Optimierung der Logistikabläufe können bestehende Maschinen noch effizienter genutzt werden.



Hört man Dominik Müller von Zeppelin Rental genau zu, dann kristallisiert sich heraus, dass mehr Maschinen im Markt sind, als gerade benötigt werden. Und auch als Vermieter ist er gut vorbereitet: „Unsere Höfe sind genauso voll wie die der Baufirmen. Auch wir haben die Chance genutzt und in die modernsten Maschinen investiert.“ Er ist davon überzeugt, dass die Baulogistik weiter an Relevanz gewinnt: „Das bedeutet, dass der Markt größer wird. Viele Generalunternehmer und große Baufirmen haben das und die Effizienzreserven erkannt, die durch eine Baulogistik gehoben werden können. Sie investieren in eigene Baulogistikabteilungen“, meint Müller abschließend.