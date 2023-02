Nachdem das oberösterreichische Bauunternehmen die Baggerserie PC210LC seit der Serie 8 mit Zufriedenheit in seinem Fuhrpark betreibt, wurden in den letzten Jahren immer wieder Bagger neuer Serien angeschafft. „Bei den zuletzt gekauften Maschinen war die intelligente Steuerung zusätzlich ein Grund“, so Schenkermaier, der weiter ausführt: „Zurzeit ist der PC360LCi-11 der größte Komatsu Kettenbagger in unserem Fuhrpark. Auch für ihn sprachen der Kaufpreis und die intelligente Steuerung, welche ebenfalls einen teilweisen Automatikbetrieb ermöglicht.“

Was die intelligenten Maschinensteuerungen betrifft, müsse man laut Leopold Schenkermaier etliche Vergleichsprodukte im Einsatz haben, um feststellen zu können, dass Topcon Steuerungen im automatischen Betrieb derzeit einige Vorteile für den Fahrer bieten, und folglich wirtschaftlicher sind.