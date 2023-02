Vor allem bei Großbaustellen haben viele Menschen mit sehr hoher fachlicher Kompetenz und sehr unterschiedlichen Ansichten miteinander zu tun. Und es geht relativ schnell um sehr viel Geld. Wie kommt man da durch?

Ganz ehrlich? Schwierig. Genau diese Probleme haben wir am Bau. Wir haben bilaterale Verhältnisse. Mit Auftraggeber und Auftragnehmer haben wir zwei Parteien, die leider Gottes, diametral auseinander gehende Interessen haben. Der Auftraggeber möchte möglichst kostengünstig bauen. Der Auftragnehmer möchte möglichst viel Geld bei dem Projekt generieren. Das zu vereinen, ist die Kunst. Hinter den augenscheinlichen Interessen, wie in diesem Fall Geld, stecken vielfach persönliche Interessen. Mit Vertrauen, guten Beziehungen und guter Kommunikation kann man diese durchaus auch befriedigen. Dann wird es auch leichter, sich übers Geld zu einigen. Wir brauchen uns aber nichts vormachen: Das Thema Geld schwebt wie ein Damoklesschwert über uns.

Was ist deine Sicht der Dinge zu Allianzverträgen, early contractor involvement? Ist das handfest oder eine Sehnsucht, die da herausgekommen ist?

Eine Sehnsucht. Ja, habe ich noch nie so gesehen, aber ich glaube, da könntest du recht haben. Ich glaube, dass sich die Baubranche extremst danach sehnt, die Projekte kooperativer abzuwickeln. Da müssen wir auch hin. Ganz einfach, weil unsere Branche nicht attraktiv ist und wir keine jungen Ingenieure bekommen. Der Hauptgrund ist sicher, dass die Projektabwicklung so von Konfrontation, Konflikt, Druck, Stress, Terminverzögerungen und Kostenüberschreitungen geprägt ist. So werden wir in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Das ist ein Riesenproblem. Deshalb bin ich der Ansicht, dass wir dringend und zwingend zu mehr Kooperation kommen müssen. Und ich glaube, dass das wirklich eine Sehnsucht ist. Die neuen Vertragsmodelle begrüße ich grundsätzlich sehr. Aber auch mit unserem herkömmlichen ÖNORM-Vertrag kann man partnerschaftlich und kooperativ agieren. Ich lebe es seit über einem Jahrzehnt so und habe noch nie grobe Probleme auf der Baustelle gehabt, wobei die Projekte durchaus herausfordernd waren. Die handelnden Personen sollten die nötigen Voraussetzungen mitbringen, dann kann es auch mit unseren herkömmlichen Vertragsmodellen funktionieren. Fakt ist, dass es die neuen Vertragsmodelle vereinfachen. Aber auch hier brauche ich fachliche und soziale Kompetenz. Social Skills werden in Zukunft immer wichtiger werden.