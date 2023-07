VolkerWessels, einer der führenden Baubetriebe in den Niederlanden, verfolgt das Ziel, emissionsfrei zu bauen. Der Druck zu emissionslosem Bauen hat in den Niederlanden in den vergangenen Jahren zugenommen. In verschiedenen Projekten testet und erforscht das Unternehmen deswegen zukunftsweisende Technologien.

Die bauausführende Generaldirektion des Ministeriums für Infrastruktur und Wasserwirtschaft möchte bis 2030 klimaneutral arbeiten, dazu gehört unter anderem emissionsfreier mobiler Strom.

So setzte VolkerWessels erstmalig den Bredenoord Hydrogen Power auf seiner Baustelle ein.Das Wasserstoff-Aggregat hat eine interne Batterie, die über einen Gleichspannungswandler geladen und mit einem Wechselspannungsrichter in die üblichen 400 Volt Spannung umgewandelt wird. „Die aus dem Wasserstoff gewonnene Energie wird zum Laden der Batterie verwendet, die wiederum alle Verbraucher auf der Baustelle versorgt. Die Kombination aus Batterien und Brennstoffzellentechnologie macht unseren Hydrogen Power sehr zuverlässig. Dennoch haben wir als Backup ein 35 kVA-Aggregat mitinstalliert“, erklärtZef Jansen, International Account Manager Solutions Bredenoord.

Die Verbraucher können über alle gängigen Anschlüsse versorgt werden, das war Bredenoord bei der Entwicklung des Wasserstoff-Aggregats wichtig.