Am Ende der dreitägigen Verhandlungen standen zum Teil unerwartete Beschlüsse zum Klimaschutz im Verkehr. Eine Rechtfertigung für den schier endlosen Koalitionsstreit hatten die Koalitionäre auch parat: Die Ampelregierung trage hier sozusagen die Konflikte der Gesellschaft im Kleinen aus. Das lange Ringen klingt jetzt wie etwas Erstrebenswertes.



"Der mühsame Arbeits- und Verhandlungsprozess, den sich die Koalitionsparteien und meine Regierung jetzt vorgenommen haben, steht ja stellvertretend für die ganze Gesellschaft auf dem Weg in eine wirtschaftlich erfolgreiche Moderne", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Gemeint war: So zerstritten, wie sich die Koalition zuletzt präsentierte, so gespalten ist auch die Gesellschaft, wenn es um den Klimaschutz und seine Kosten geht. Schon vor dem Ende versprach der Kanzler überschwänglich "sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse".