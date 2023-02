In allen Fällen, die mit einer Unterbrechung oder Verzögerung verbunden sind, ist aus rechtlicher Sicht zuallererst an Verzug zu denken. § 918 ABGB regelt (verkürzt dargestellt), dass für den Fall, dass ein entgeltlicher Vertrag von einem Teil nicht zur gehörigen Zeit erfüllt wird, der andere Teil Schadenersatz wegen der Verspätung begehren oder unter Setzung einer angemessenen Frist zur Nachholung den Rücktritt vom Vertrag erklären kann.



Eine aus der Sphäre des AN stammende Projektunterbrechung fällt nur dann unter das Rechtsinstitut des Verzugs, wenn der AN durch diese Unterbrechung zum Fälligkeitszeitpunkt (sohin zum Fertigstellungstermin) seine Leistung nicht erbracht hat. Eine bloße Unterbrechung "am Weg dorthin" stellt isoliert betrachtet noch keinen Verzug dar. In schwerwiegenden Fällen, in denen die in der Sphäre des AN liegenden Gründe für eine Projektunterbrechung eine schwerwiegende Erschütterung des Vertrauens des AG rechtfertigen, ist ein berechtigter Vertragsrücktritt durch den AG denkbar. Tritt der AG berechtigt vom Vertrag zurück, verliert der AN seine Entgeltansprüche für die noch ausständigen Leistungen und haftet dem AG für jene Mehrkosten, die dem AG aus der Ersatzvornahme der noch ausständigen Leistungen entstehen.



Im umgekehrten Fall berechtigt eine fehlende Mitwirkung des AG, unter die das für eine Projektunterbrechung ursächliche nicht zeitgerechte Vorliegen von Plänen, Vorleistungen oder behördlichen Genehmigungen zu subsumieren ist, den AN nach den Bestimmungen des § 918 ABGB nicht zum Vertragsrücktritt, weil es sich dabei um sogenannte "Obliegenheiten", also unselbständige, nicht durchsetzbare Nebenpflichten handelt.

Dem AN steht aber in diesen Fällen ein Rücktrittsrecht nach § 1168 Abs 2 ABGB offen, wonach das Unterbleiben einer "zur Ausführung des Werkes erforderliche[n] Mitwirkung" des AG den AN berechtigt, dem AG "zur Nachholung eine angemessene Frist zu setzen", nach deren "fruchtlosem Verstreichen […] der Vertrag als aufgehoben gelte". In diesen Fällen hat der AN Anspruch auf das gesamte Entgelt abzüglich dessen, was er sich durch die entfallenen Leistungen erspart oder zu ersparen absichtlich verabsäumt hat.