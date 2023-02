Bei Leyrer + Graf könnte die Freude über den großartigen Erfolg der beiden frischgebackenen Weltmeister im Betonbau, Oliver Waily und Jonas Schulner, nicht größer sein. Nach zwei Europameister-Titel in Folge, nun auch den Weltmeistertitel ins Haus zu holen, ist eine sensationelle Leistung und Auszeichnung für das Traditionsbauunternehmen.



Insgesamt gingen mehr als 1.000 Teilnehmer aus 56 Ländern in 62 Wettbewerbsberufen an den Start. Eigentlich wäre die Austragung der 46. WorldSkills im Oktober in Shanghai geplant gewesen, musste aber wegen des monatelangen Covid-bedingten Lockdowns abgesagt werden. So wurden die Weltmeisterschaften der Berufe zum ersten Mal weltweit in 15 Ländern ausgetragen. Einer der Austragungsorte war Salzburg, wo rund 100 internationale Teilnehmer im Beisein von ca. 30.000 begeisterten Besuchern um die begehrten Medaillen gekämpft haben.



Für Oliver Waily und Jonas Schulner hat sich die lange und anstrengende Vorbereitung mehr als ausgezahlt und sie wurden mit der Goldmedaille belohnt – vor Deutschland und China. Das Expertenteam mit Daniel Mühlbacher als interner Experte und selbst amtierender Europameister als auch der externe Experte, Thomas Prigl, haben ebenso gute Arbeit geleistet und die beiden bestens auf den Wettbewerb vorbereitet.



Firmenchef BM Dipl.-Ing. Stefan Graf hat es sich nicht nehmen lassen an der Preisverleihung in Salzburg höchstpersönlich teilzunehmen, um den Erfolg der beiden Teilnehmer hautnah mitzuerleben. Umso schöner war es, dass er als einer der Ersten den beiden Weltmeistern gratulieren durfte.



„Wir sind sprachlos und überglücklich. Es ist ein wirklich überwältigendes Gefühl und wir können es noch gar nicht richtig fassen, dass wir den 1. Platz belegt haben. Die Zeit der Vorbereitung war unglaublich intensiv und auch der Bewerb selbst war enorm anstrengend. Umso mehr freuen wir uns, dass es geklappt hat und wir sind so erleichtert. Es hat gottseidank alles so geklappt wie wir es uns vorgestellt und auch trainiert haben. Weltmeister im Betonbau zu sein, ist ein einmaliges Erlebnis und das werden wir definitiv unser ganzes Leben nicht vergessen“, so die stolzen Sieger Oliver Waily und Jonas Schulner.



Die Aufgabenstellung bei den Weltmeisterschaften an die beiden Teilnehmer bestand in der Herstellung von zwei anspruchsvollen Objekten: Einem großen Unterzug und einem Bewehrungskorb. Dabei mussten unterschiedliche Mauerstärken, Abstufungen und Winkel sowie eine Rohrdurchführung realisiert werden. Ein Teil musste anschließend sogar betoniert und in die Oberfläche dieses Mauerstücks ein Yin-Yang-Symbol eingearbeitet werden.



„Ich bin unglaublich stolz auf die beiden und freue mich sehr für Oliver und Jonas. Sie haben eine sensationelle Leistung abgeliefert und bewiesen, dass man mit Mut und Ehrgeiz Großartiges schaffen kann. Die beiden haben schon bei den AustrianSkills ihr fachliches Talent und ihre persönliche Stärke bewiesen und nun einmal mehr brilliert. Ich gratuliere ihnen sehr herzlich“, so CEO Stefan Graf.