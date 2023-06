„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen bei allen Überlegungen zu unserem neuen Headquarter ganz klar im Mittelpunkt. Wir bauen in erster Linie einen Raum für den Schaffensdrang der Swietelskys - und ganz nebenbei eine repräsentative Firmenzentrale“, erklärt Swietelsky-CEO Peter Krammer.



Der international renommierte österreichische Architekt Dietmar Feichtinger, der in Paris lebt, legt seinen Fokus auf die harmonische Verbindung von Ästhetik, Funktionalität und Nachhaltigkeit. Feichtinger ist bekannt für seine markanten Bauwerke, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen.



„Unser zukünftiges Headquarter reicht den angrenzenden Arealen symbolisch die Hand. Wir schaffen einen reizvollen Übergang vom Wohn- zum Industriegebiet“, so Krammer weiter.