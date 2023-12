Gerade bei älteren Baubeständen kommt es gelegentlich vor, dass Bestandspläne nicht aktuell sind oder gar fehlen. Für nötige Umbau- und Sanierungsarbeiten sind sie aber unabdingbar, um mit dem Projektprozess überhaupt erst starten zu können.

Im Falle einer Renovierung der Technikzentrale des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein in Lübeck (DE) stammten die Pläne aus dem Jahr 1975 und waren nicht mehr aktuell – weil in den Jahren etwaige Änderungen am Bestand vorgenommen worden waren.

Damit erst einmal mit der Planung des Projektes gestartet werden konnte, wurde das Unternehmen qapture für die virtuelle Bestandserfassung hinzugezogen. Im Zuge der Erfassung des Bestandes mit Laserscanning lieferte qapture eine digitale Bildgebung mit 3D-Walkthrough. Die Aufnahmen dienten anschließend zur Erstellung von 2D-CAD Plänen, wobei das interaktive Modell darüber hinaus zur Umsetzung durch die Projektbeteiligten herangezogen werden konnte.