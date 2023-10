Erst bei der diesjährigen Solid BIM Konferenz im September war auch Thema: Was wir für einen effizienten und transparenten Austausch von Daten und Informationen wie für die gelungene Kommunikation bei Bauprojekten brauchen. Mit der Institution Building Information Modelling (BIM) längst im digitalen Zeitalter angekommen, würde man meinen, es sollte einfacher geworden sein, sich transparent und effizient im gesamten Planungs-/Ausführungsprozess mit allen Beteiligten austauschen zu können.

Doch wenn wir ehrlich sind, ist es anstrengend geworden. "Einige hatten viel investiert, um digital(er) zu werden, andere setzten voll auf die «Karte BIM» und wurden enttäuscht.", meinte kürzlich Solid BIM Konferenz-Jurymitglied und Speaker Adrian Wildenauer.

Was mit BIM alles möglich werden kann, meinen wir ja zu wissen - doch muss man sich schon auskennen, einheitliche Standards haben etc. pp., um einen veritablen Nutzen daraus ziehen zu können. Nicht alle können es, nicht alle wollen es. Und: Nicht alle sprechen "dasselbe BIM".

Oft schreckt die Komplexität von BIM und die Masse an Informationen einzelne Projektbeteiligte ab, zudem ist es die Auswahl an und der Zugang zu Informationen, die/der für eine effiziente und transparente Zusammenarbeit aller Projektpartner Hürden setzt. Dabei wäre eine effiziente und transparente Zusammenarbeit der Projektpartner für den Erfolg eines Projektes doch so wichtig.

Wie lässt sich also der Zugang zu BIM für alle Beteiligten erleichtern, im besten Fall seine Nutzung ohne Vorkenntnisse ermöglichen, oder anders formuliert, die Auswahl an Informationen und Daten auf das reduzieren, was wirklich alle brauchen, um schließlich eine effiziente und transparente Zusammenarbeit und Kommunikation forcieren zu können?