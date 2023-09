Was wir benötigen, ist übergreifendes, lebenszyklusbasiertes Informationsmanagement. Informationsmanagement geht dabei viel weiter als wir denken. Es beinhaltet nicht nur die reine Modellierung, wie üblicherweise im Zusammenhang mit BIM propagiert, sondern ebenfalls die Weiterverarbeitung sowie die notwendige Kommunikation und Dokumentation. Diese Kommunikation wird gemäss Prof. Dr. Lackes im Zusammenhang mit Organisationen als «Prozess, bei dem Informationen mit dem Ziel, sich über Aufgaben zu verständigen, ausgetauscht werden» definiert. Jeder Prozess benötigt Aufgaben, Verantwortungen, Kompetenzen sowie deren konkrete zeitliche Verortung (vgl. IDM gemäss SN EN ISO 29481-1) Es kann daher keine Informationsmodellierung ohne Kommunikation, Kooperation, Kollaboration, Ko-Kreation und Koordination stattfinden.



Was tun? Wir müssen lernen, zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten und zu kooperieren. Das wird nicht von heute auf morgen funktionieren, es wird einige Jahre oder Jahrzehnte dauern. Sind wir ehrlich, wir alle kennen mindestens einen Häuschenbauern in unserer näheren Umgebung, von dem wir hören: Wir bauen nie wieder, viel zu viel Stress, Unzuverlässigkeit und Schwierigkeiten. Wollen wir so ein Bild in der Öffentlichkeit hinterlassen? Möchten wir so als Branche in Erinnerung bleiben? Tun wir es, sind wir weder attraktiv für unsere Mitarbeitenden, noch für die Mitarbeitenden der Zukunft. Lassen Sie uns an einem wirklichen Informationsmanagement gemeinsam arbeiten, das den Namen wirklich verdient und das der Branche hilft. Marketinghülsen helfen nicht.



BIM ist tot, es lebe das Informationsmanagement.