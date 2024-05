Koppelt man die Zahlen zur Bodeninanspruchnahme mit dem Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum, setzt Kreutzer fort, könnten man „eigentlich polemisch sagen: wir gehen unglaublich sparsam mit dem Boden um“.



Dazu kommt: Je höher der Industrieanteil in einem Land, desto höher ist der Versiegelungsgrad - eine Einsicht, die in der parallelen Debatte rund um die Angst der Abwanderung der Industrien und damit Arbeitsplätze aus Österreich nicht unbeachtet bleiben sollte.



Der auch immer wieder als dramatisch sinkend bezeichnete Selbstversorgungsgrad mit Nahrungsmitteln in Österreich, ist wiederum, so Kreutzer, höher geworden, obwohl 2,5 % weniger Ackerfläche zur Verfügung stehen; der Hektarertrag auf den Feldern ist seit 2012 um 15,4 % angewachsen. Als Grund nennt Kreutzer die Flächenzusammenlegung von Feldern. "Das hat allerdings eine andere Konsequenz: Unbewirtschaftete Vegetationsstreifen werden eingeackert, was via Industrialisierung der Landwirtschaft die als Ziel ausgegebene Biodiversität beeinträchtigt!"