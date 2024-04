Ein weiterer Brennpunkt ist und bleibt der Arbeitskräftemangel, betonte Vybiral. Dieser sei „systemgefährdend“ und „teilweise sogar gesundheitsgefährdend“ für bestehende Mitarbeiter



Den Mangel verspüre man vor allem in der Baubranche, im Gewerbe, IT und in der Produktion. Vybiral: „Das ist ein echtes Problem, denn wir lassen so Wirtschaftswachstum auf der Straße liegen.“

Zudem sähen sich die Unternehmen mit dem Problem konfrontiert, dass sie steigende Kosten haben, um Mitarbeiter überhaupt halten zu können.