SOLID: Was sind aktuell die größten Herausforderungen im Bereich der Digitalisierung und von welcher Digitalisierung reden wir eigentlich?

Thomas Hoppe: Wir alle sind ja schon fast gelangweilt von dieser Frage, da wir glauben, bereits mitten in oder nach der Digitalisierung zu stehen, aber leider entspricht das nicht der Wahrheit. Wir tappen immer wieder in die Falle, dass wir Digitalisierung mit der Transformation als elektronische Nachbildung des alten Prozesses verwechseln. Wir müssen die Abläufe ändern und die neuen Tools nutzen und ihre Funktionalitäten herausfordern. Es ist wirklich traurig, dass wir bereits in dem Moment zufrieden sind, wenn wir etwas ein wenig rascher abwickeln können als zuvor. Wir müssen diese Transformation endlich auch dafür nutzen, um Dinge auch inhaltlich besser zu machen.

Welche Chancen bieten sich für Planungsbüros und was dürfen sie auf keinen Fall versäumen?



Hoppe: Aus meiner Sicht sind wir als Techniker:innen dazu verpflichtet, uns mit neuen digitalen Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Die Entwicklung von Software „Made in Austria“ ist eine dieser Chancen, die wir am Schopfe packen müssen. Das wäre durchaus möglich, da „unser“ Markt im internationalen Vergleich sehr speziell ist und eigene Softwarelösungen unterstützen würde.

Wir wissen, dass wir im D-A-CH-Raum eine sehr spezielle und hochwertige Art der Planung haben und wir sollten dieses mehr an Inhalten und Informationen als Chance für zukünftige Anwendungen nutzen. Im Bereich Nachhaltigkeit, Materialpass und Zirkularität könnten wir zum Beispiel den hohen Detailierungsgrad unserer Planungen auslesen, um Lösungen für den eigenen Markt und die EU (-Taxonomie) zu entwickeln. Techniker:innen sind immer schon innovativ gewesen, insbesondere in unserem Land, und das weiß und schätzt man auch in Europa.